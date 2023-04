Rondje op het Kampioenenbal: Manchester City én Inter nemen optie op halve finale met De Bruyne en Lukaku in de hoofdrollen

Union SG, RSC Anderlecht en KAA Gent komen pas later deze week in actie, maar de Champions League heeft zich vanavond opnieuw op gang getrokken. En er stonden meteen twee héél leuke wedstrijden op het menu.

Manchester City 3 - 0 Bayern München

The Citizens staan al met anderhalf been in de halve finale. Onder leiding van een dirigerende Kevin De Bruyne werd het een héél mooie 3-0-overwinning tegen Bayern München. Der Rekordmeister staat in eigen huis voor een héél lastige opdracht.

SL Benfica 0 - 2 Internazionale FC

Ook Internazionale FC heeft vanavond een optie genomen op een plek bij de laatste vier. Romelu Lukaku begon op de bank, maar de Rode Duivel zorgde van op de strafschopstip voor de 0-2. Voor de volledigheid: Nicolo Barella nam nummer één voor zijn rekening.