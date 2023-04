🎥 'El Muro' Thibaut Courtois blaast alweer iedereen weg tegen ex-club Chelsea met wonderprestatie

In de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League staat Thibaut Courtois met Real Madrid tegenover zijn ex-club Chelsea. Real kwam in de eerste helft op voorsprong dankzij Karim Benzema.

Toch was het niet de Fransman die uitblonk in de eerste helft. Thibaut 'El Muro' Courtois liet zich alweer opmerken met enkele wereldsaves. Eerst moest hij de doorgebroken Joao Felix afstoppen.

Maar vooral de redding op de poging van Raheem Sterling was weer van een hoog niveau. De Engelsman had de gelijkmaker altijd moeten maken, maar Courtois verhinderde dat toch nog met een reflex.

Look at the difference between Kepa and Courtois, it’s just laughable.