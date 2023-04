Bom ontploft helemaal bij Bayern München: 'sterspeler slaat ploegmaat, zware sanctie volgt wellicht'

Bayern München ging dinsdag pijnlijk onderuit tegen Manchester City in de Champions League. Maar na de match barste de bom helemaal.

De onrust bij Bayern München is al een hele tijd aan de gang. Er was eerst de rel met Manuel Neuer over het ontslag van de keeperstrainer bij Bayern en tijdens de voorbije interlandperiode werd coach Julian Nagelsmann plots ontslagen.

Thomas Tuchel nam over en won zijn eerste match nog tegen Borussia Dortmund, maar verloor ondertussen ook al in de beker. Dinsdag ging Bayern dan met de billen bloot tegen Manchester City en verloor het met 3-0.

Tijdens de match ontstond er al een discussie tussen Sadio Mané en Leroy Sané over een verkeerde pass, op een moment dat het al 3-0 stond. De discussie ging echter voort in de catacomben en in de kleedkamer.

Zware sanctie?

En daar zou Mané een slag hebben uitgedeeld aan ploegmaat Leroy Sané, die er een bebloede lip aan zou hebben over gehouden. Volgens het Duitse Sky Sports zijn de spelers van Bayern nu helemaal klaar zijn met Mané en zou hij voor hen mogen vertrekken na dit seizoen.

Mané mag zich alleszins een serieuze sanctie verwachten. Een boete, schorsing of zelfs een ontslag zou niet uitgesloten zijn.