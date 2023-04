Bondscoach Tedesco heeft belangrijke boodschap voor Bayer Leverkusen over Union SG

In de kwartfinale van de Europa League speelt Union SG tegen het Duitse Bayern Leverkusen.

De seizoensrevelatie van vorig jaar in de Jupiler Pro League wist ondanks de trainerswissel ook dit seizoen te bevestigen in de competitie. En als klap op de vuurpijl zette het ook nog eens een fantastisch parcours in de Europa League neer.

In de achtste finales schakelden de troepen van Karel Geraerts Union Berlin uit, een van de ploegen waarmee het ook in de initiële poule zat. Union SG verloor in Europa nog maar één wedstrijd dit seizoen en is dus zeker geen hapklare brok voor Leverkusen.

Ook bondscoach Domenico Tedesco waarschuwt zijn landgenoten van Leverkusen. “Ik moet Union complimenten geven voor hun prestaties in de Europa League”, aldus de Italiaanse Duitser woensdag in een interview bij persbureau DPA.

“Het is een erg sterk collectief. Ze hebben nog maar één wedstrijd verloren in Europa en in de vorige ronde Union Berlin uitgeschakeld. Ik denk dat dat veel zegt. Het wordt dus uitkijken naar deze dubbele confrontatie.”