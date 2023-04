Ex-coach Anderlecht geeft paars-wit weinig kans tegen AZ: "Betere spelers"

John van den Brom heeft zowel Anderlecht als AZ getraind en is zelf met Lech Poznan nog actief in de Conference League. Hij hoopte eigenlijk in deze fase van de competitie één van beide tegen te komen. "Nu zal het in de finale zijn."

Zijn twee ex-teams vechten het uit voor een plaats in de halve finales. Met Lech Poznan kan hij één van beide pas tegenkomen in de finale. En hij denkt dat dat AZ zal zijn... "Het is speciaal dat ze tegen elkaar spelen. AZ is meer een geheel en heeft betere individuele spelers. Ik heb het idee dat Anderlecht door de Europese successen wat is opgefleurd", klonk het bij de NOS. “Ik kijk alle wedstrijden van AZ. Ik vind het knap dat AZ er altijd weer in slaagt om er een mooi geheel van te maken, ondanks de vele transfers die de spelers maken. Uit mijn tijd is alleen Pantelis Hatzidiakos nog over. Anderlecht volg ik iets minder.”





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Anderlecht - AZ Alkmaar live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (13/04).