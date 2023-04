Romelu Lukaku heeft wat te zeggen over hoe hij zijn recente doelpunten vierde

Hij begon op de bank in het eerste duel om de kwartfinale van de Champions League met Inter tegen Benfica, maar scoorde wel de 0-2 vanop de stip.

De halve finales van de Champions League komen na de heenwedstrijd wel heel erg dichtbij voor Inter Milan. Er werd met 0-2 gewonnen van Benfica. In Lissabon scoorde Romelu Lukaku de 0-2 met een strafschop.

Vorige week scoorde hij tegen Juventus en pakte uit met zijn viering met een vinger op de mond en een militaire groet. “Op het einde van het seizoen zal ik uitleggen waarom ik zo mijn doelpunten vier”, klonk het bij de Rode Duivel.

De penalty nam hij in volle concentratie. “Ik luister naar niemand meer op zo'n moment. Het draait allemaal om mentaliteit en concentratie. En ik heb schoenmaat 48... Als ik hem goed raak, scoor ik normaal.”

Nochtans startte Lukaku opnieuw op de bank. “Ik begrijp de kritiek op mijn voorbije prestaties, maar ik probeer enkel het team te helpen en weer in vorm te komen. We hebben hier een goede en intelligente wedstrijd gespeeld. We konden zelfs drie of vier keer scoren, vind ik. Toch is 0-2 heel goed. Hopelijk kunnen we dit nu ook tonen in de Serie A en de Coppa."