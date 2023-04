Thierry Henry haalt keihard uit naar Italiaanse bond en UEFA na racismerel rond Lukaku

Gisteren vierde Romelu Lukaku zijn strafschopgoal tegen Benfica weer met het vingertje voor de mond. Deze keer kreeg hij er geen geel voor. In de studio van CBS Golazo keek Thierry Henry goedkeurend toe en hij had ook nog iets te zeggen over de schorsing die Lukaku opliep na zijn geel bij Juventus.

Daar kreeg Lukaku racistische uitlatingen naar het hoofd geslingerd en hij vloog op de bon toen hij daar vierde. "Die Italiaanse refs hebben geen gezond verstand", liet Henry weten. “Beseffen ze wel wat hij heeft moeten aanhoren?" "Die scheidsrechter en de Italiaanse voetbalbond moeten duidelijk het woord empathie opzoeken in het woordenboek. Romelu vierde bovendien vandaag op exact dezelfde manier. Kreeg hij geel?” Ook de UEFA kreeg een veeg uit de pan. Die pretenderen wel tegen racisme te strijden, maar Henry vindt het onvoldoende. "Ik heb er genoeg van om naar ‘no to racism’-badges op shirts te kijken. De foto aan het begin van de wedstrijd, waarbij beide teams door elkaar poseren, haalt ook niets uit."