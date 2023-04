🎥 Fans van Anderlecht laten de spelers voelen hoe belangrijk dit is

In de competitie heeft Anderlecht het niet veel soeps gedaan dit seizoen. Dit is wel even anders in Europa. Dit willen de fans dan ook even in de verf zetten.

Het Lotto Park is donderdagavond volledig uitverkocht voor de belangrijke wedstrijd tegen AZ. De supporters van Anderlecht zijn dan ook massaal op post om hun spelers op het belang van deze wedstrijd te wijzen. Ze ontvingen dan ook massaal de spelersbus toen die aankwam aan het stadion. De fans zijn er alvast klaar voor. Nu hopelijk de spelers ook. Zij zien alvast met Refaelov en Slimani twee nieuwe namen bij de startende elf verschijnen. Anderlecht before their match against AZ Alkmaar today 🇧🇪 #anderlecht #Belgium #azalkmaar pic.twitter.com/9tlnsYZfyf — Casual American (@CasualAmerican1) April 13, 2023





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Anderlecht - AZ Alkmaar nu live op Voetbalkrant.com.