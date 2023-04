Belgische topclubs wilden/willen belangrijke pion Gent: "Ik wil kampioen spelen én de Beker winnen"

Of hij indruk maakt bij KAA Gent? Dat is al langer dan vandaag duidelijk. Nu is hij ook duidelijk over zijn toekomst.

Tarik Tissoudali verlengde in het midden van zijn revalidatie bij KAA Gent tot 2026. En dat contract wil hij heel graag eren. "Hoeveel goals ik ook scoor, ik ga hier niet vertrekken. Tenzij er een zot bod komt in het laatste jaar van mijn contract of zo", aldus Tissoudali in Het Laatste Nieuws. © photonews "Ik hoor bij het project van Gent en zal alles doen voor dat project. Als uithangbord van de club", is hij heel erg duidelijk. Bij dat project hoort dus geen transfer. Zelfs als er Qatarese clubs komen aankloppen met gekke bedragen? Dan nog ligt de sleutel in de handen van sterke man Michel Louwagie. Project Ook Anderlecht toonde in het verleden interesse, Tissoudali is nu blij dat hij niet voor dat project koos. "Er waren Belgische topclubs geïnteresseerd, maar ik wilde altijd al verlengen bij Gent." "Op een bepaald moment hebben we doorgeduwd en Gent is daarin meegegaan. Het was alles of niets. Ik wil de Beker winnen én kampioen worden met Gent."