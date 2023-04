OFFICIEEL: Cristiano Ronaldo eist eerste slachtoffer bij Al-Nassr

Dat Cristiano Ronaldo niet de gemakkelijkste is om als trainer mee samen te werken is geen geheim. Nu heeft hij getoond dat Ronaldo over heel wat macht bezit bij Al-Nassr

Het gerucht circuleerde al een tijdje dat de Fransman Rudi Garcia niet lang trainer zou zijn bij het Saudische Al-Nassr van Cristiano Ronaldo. Vandaag is dit ook uitgekomen. De club liet weten via hun sociale mediakanalen dat zijn contract in onderling overleg is ontbonden. Dit omwille van een confrontatie met zijn spelersgroep en de tegenvallende resultaten.

Een tijd terug zou er een conflict zijn geweest met de spelersgroep. Cristiano Ronaldo kon hier een bemiddelende rol in spelen, maar koos voor zijn medespelers. De situatie in de kleedkamer was zo verzuurd geworden dat er niets anders opzat dat Garcia te laten gaan.