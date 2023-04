'Vincent Kompany door bijzondere reden plots dicht bij overstap naar Tottenham'

Vincent Kompany is met Burnley al zeker van een plaatsje in de Premier League volgend seizoen. Al is het uitkijken of hij effectief trainer blijft.

Burnley is al zeker van de promotie, het is nu nog wachten tot de ploeg ook de titel in de Championship pakt. Of Vincent Kompany de overstap naar de Premier League volgend seizoen zal maken is maar zeer de vraag.

Het was de Britse krant The Sun die al een tijdje schrijft dat Kompany gelinkt wordt om bij Tottenham de hoofdtrainer te worden. Ook nu komt de krant met die uitspraak en de overstap zou plots heel erg dicht komen.

“Kompany wordt meer en meer aanzien als de trainer die Tottenham een nieuw elan kan geven”, schrijft The Sun. “Zeker als hij beseft dat Burnley niet de fondsen heeft om mee te doen in de Premier League.”

Of Kompany het echt op die manier wil spelen is maar zeer de vraag. Hij lijkt niet de persoon te zijn om in een nieuw avontuur te stappen na amper één jaar in Burnley. Al weet je in het voetbal natuurlijk nooit hoe snel het kan gaan...

De Britse kwaliteitskranten lijken in ieder geval niet echt te volgen in wat The Sun schrijft, al is Kompany wel één van de namen op de shortlist van Tottenham.