STVV geeft een verrassende naam een contractverlenging

Je hebt spelers in je ploeg nodig die uitblinken op het veld, maar je hebt ook spelers nodig die belangrijk zijn in de kleedkamer. STVV heeft dit laatste laten doorwegen om één van hun spelers een contractverlenging te geven.

STVV zal na dit seizoen wel wat werk hebben om een nieuwe kern samen te stellen. De trainer vertrekt, maar ook verscheidene huurspelers zoals doelpuntenmaker Gianni Bruno. Één speler blijft alvast de Limburgers trouw.

Op hun eigen sociale mediakanalen maakte de club bekend dat het contract van Jo Coppens is opengebroken. De 32-jarige reservedoelman zal twee jaar langer bij de club blijven.

“Jo Coppens is van goudwaarde voor de sfeer in onze ploeg. Hij zorgt voor samenhang en deelt zijn ervaring met jongere ploegmaats. Bovendien is hij een brugfiguur naar onze supporters. Jo beseft als geen ander hoe belangrijk de persoonlijke band met onze fans is, en staat met de glimlach klaar voor een babbel en een foto na de wedstrijd. Op die manier bouwen we aan een hechte relatie met onze vurige achterban", zegt sportief directeur Andre Pinto.