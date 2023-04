'Barcelona en Tottenham openen onderhandelingen én nemen beiden risico met spraakmakende transfer'

FC Barcelona en Tottenham Hotspur onderhandelen over een héél spraakmakende transfer. De Londenaren willen Ansu Fati naar de Premier League halen. Een vertrek van de aanvaller leek lang niet bespreekbaar, maar de Catalanen willen de gok alsnog wagen.

Ansu Fati wordt al jarenlang gezien als dé opvolger van Lionel Messi bij FC Barcelona, maar de 20-jarige aanvaller slaagt er vooralsnog niet in om een hoofdrol op te eisen in Camp Nou. Een vertrek is voor de Catalanen ondertussen wél bespreekbaar. Barça moét immers verkopen om ervoor te zorgen dat er budget vrij komt om de selectie komende zomer te versterken.

El Mundo Deportivo weet dat Tottenham Hotspur de gesprekken met Barça heeft geopend. Al nemen ook The Spurs een risico. Daniel Levy zal zijn eigen transferrecord (meer dan 62 miljoen euro, nvdr.) moeten breken om Fati naar Londen te halen. En een garantie op slagen is er natuurlijk niet…