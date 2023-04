Kevin De Bruyne heeft lof voor Erling Haaland na een nieuwe glansprestatie: "Hij is geobsedeerd"

Erling Haaland heeft weer een glansprestatie afgeleverd. Het leverde hem lof van ploegmaat Kevin De Bruyne op.

Aan de rust was Leicester City alweer uitgeteld. Het stond 3-0 en Erling Haaland zat daar veel voor tussen. Hij scoorde namelijk de 2-0 en de 3-0 in de 3-1-zege.

Kevin De Bruyne gaf de assist bij de 3-0 en had na de wedstrijd niet anders dan lof voor zijn ploegmaat. "Hij is geobsedeerd door scoren", vertelde hij aan Téléfoot. "Hij zit dicht bij 200 doelpunten, maar misschien haalt hij ooit 600, 700 of 800 doelpunten."

Ook ziet De Bruyne dat Haaland een goede mentaliteit heeft. "Hij laat zich niet meeslepen en hij is iemand die graag van het leven geniet", aldus De Bruyne.