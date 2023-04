Is hij nog houdbaar voor Burnley? 'Na Tottenham meldt een tweede Engelse topclub zich voor Vincent Kompany'

Vincent Kompany promoveert volgend seizoen met Burnley FC naar de Premier League. Tottenham Hotspur probeert de voormalige Rode Duivel te verleiden tot een overstap, maar er is een tweede topclub die aan zijn mouw trekt.

The Times laat weten dat ook Chelsea FC geïnteresseerd is in Vincent Kompany. The Blues namen onlangs afscheid van Graham Potter. Frank Lampard staat opnieuw aan het roer, maar het is nu al duidelijk dat dat een tijdelijke oplossing is.

En op die manier komt Kompany in beeld. Het is Todd Boehly zelf die aan onze landgenoot denkt. De Amerikaanse eigenaar van Chelsea is onder de indruk van de manier van werken van The Prince én van zijn aanwezigheid in de voetbalwereld.