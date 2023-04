Manchester City maakt huiswerk om te schakelen na monsterbod van Real Madrid: 'Deze aanvaller moet Haaland opvolgen'

Manchester City denkt al aan de opvolging van Erling Braut Haaland. Het is geen geheim dat Real Madrid aan het sparen is om de afkoopsom in 2024 op te hoesten. In zo'n geval kunnen de Engelsen meteen schakelen.

Erling Braut Haaland heeft nog een contract tot medio 2027 bij Manchester City, maar die overeenkomst bevat een clausule waarbij een afkoopsom van maar liefst 220 miljoen euro (!) in 2024 in werking zal treden. Volgens Fichajes onderzoekt Real Madrid de mogelijkheid om die afkoopsom op te hoesten. Maar ook Manchester City is bezig met huiswerk. Victor Osimhen staat helemaal bovenaan de verlanglijst. De voormalige aanvaller van Sporting Charleroi maakt momenteel furore bij SSC Napoli.