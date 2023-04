Na puntenverlies in Westerlo: Simon Mignolet praat al over Play-Off 2

Club Brugge geraakte niet verder dan een 0-0-gelijkspel bij Westerlo. Een plaatsje in de Champions' Play-Offs lijkt ver weg voor blauwzwart.

Club Brugge kon tegen Westerlo de netten niet doen trillen, al botste het ook op een sterke doelman Sinan Bolat bij de thuisploeg. Door dit puntenverlies wordt het voor de troepen van Rik De Mil heel erg moeilijk om in de top vier te eindigen.

Ook KAA Gent speelde zondag slechts gelijk, maar omdat zij op de slotspeeldag tegen KV Oostende de wei op moeten lijkt het voor Club Brugge over en out. “We mogen de moed zeker nog niet opgeven,” zei doelman Simon Mignolet aan Het Nieuwsblad. “Maar als het niet lukt, is het eerder dan in Westerlo fout gelopen. Daar kunnen we nu echter niks meer aan veranderen.”

Club Brugge vergat in Westerlo vooral de scoren. Mignolet houdt dan ook sterk rekening met het feit dat het Play-Off 2 zal worden. “Indien we effectief in Play-off 2 moeten aantreden, zullen we die ook gewoon proberen te winnen. Dat zijn we aan onze status verplicht als Club Brugge. Dit was misschien wel onze beste match sinds lang.”