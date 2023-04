Vermaelen mag zich opmaken voor nieuwe uitdaging: Belgische eersteklasser wil voormalige Rode Duivel dé kans als T1 geven

Thomas Vermaelen kan aan de slag in de Jupiler Pro League. STVV heeft de voormalige Rode Duivel én assistent van Roberto Martinez op de verlanglijst gezet.

De naam van Thomas Vermaelen gonst al langer door de wandelgangen op Stayen, maar navraag leert ons dat de Rode Duivel een effectieve optie is om over te nemen van Bernd Hollerbach. Het is langer duidelijk dat de wegen van de Duitse coach en de Kanaries zullen scheiden.

Vermaelen staat open voor een nieuwe uitdaging sinds hij niet langer assistent is bij de Rode Duivels. Minstens even belangrijk om weten: de eerste contacten zijn nog niét gelegd. De voormalige verdediger van onder meer Arsenal FC en FC Barcelona is een optie als er geen akkoord worden gevonden met Carl Hoefkens of Yannick Ferrera.