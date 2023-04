Volgende episode in zaak-Negreira: Barça-voorzitter schopt wild om zich heen en gaat los op Spaanse voetbalbond, UEFA én Real Madrid

Spanje is nog steeds in de ban van de zaak-Negreira. FC Barcelona blijft echter ontkennen dat de scheidsrechtersbaas in kwestie werd omgekocht. En de Catalanen schoppen wild om zich heen.

Nog eventjes herhalen: FC Barcelona betaalde tussen 2001 en 2018 tientallen miljoenen euro’s aan de toenmalige scheidsrechtersbaas José Maria Enriquez Negreira. Joan Laporta herhaalde vandaag op een persconferentie dat het niet om omkoperij gaat, maar dat Barça op die manier scheidsrechterlijk advies kreeg.

“De Spaanse voetbalbond en UEFA zijn dan ook bezig met een heksenjacht tegen Barcelona”, ging de voorzitter van Barça nog maar eens in de tegenaanval. “We worden onterecht aan de publieke schandpaal genageld. We zullen dan ook bewijzen dat we recht in onze schoenen staan.”

Iedereen weet dat Real Madrid een club is die wordt bevoordeeld door de scheidsrechters

Ook Real Madrid - dat zich burgerlijke partij heeft gesteld in het onderzoek - kreeg er van langs. “Iedereen weet dat Real een club is die wordt bevoordeeld door de scheidsrechters. Het is dan ook een ongeziene vorm van cynisme dat zij beweren dat ze geschaad zijn in hun belangen. Ik hoop dat dit proces hun ware aard zal blootleggen.”