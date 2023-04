Union heeft een nieuwe ruwe diamant gevonden in... de Duitse vierde klasse

Union Saint-Gilloise heeft tot nu toe met beperkte middelen grote successen geboekt op de transfermarkt. Deniz Undav kwam uit de lagere Duitse divisies. Mogelijk gaan ze weer die weg op...

In 2020 kwam Deniz Undav gratis over van de Duitse derde klasse. De geschiedenis deed de rest: de Duitser scoorde 45 doelpunten in 70 wedstrijden en werd voor 7 miljoen euro getransfereerd naar Brighton & Hove Albion.

Drie jaar en drie fantastische seizoenen later wil Union een soortgelijke klap slaan. Volgens Bild heeft de Brusselse club een akkoord met Henok Teklab. Auteur van 8 goals en 11 assists dit seizoen. Teklab speelt bij Preussen Münster, in de Duitse vierde klasse.

Teklab zou zijn medische keuring bij de USG al hebben doorstaan. De linksbuiten wordt op Transfermarkt gewaardeerd op 200.000 euro, maar komt, net als Undav destijds, … gratis aangezien hij einde contract is.