Neymar kondigt plots groot nieuws aan

Goed nieuws voor Neymar op extrasportief gebied. Een beetje licht in moeilijke sportieve momenten voor de Braziliaan.

Het seizoen van Neymar is al eventjes voorbij. De Braziliaan blesseerde zich half februari in in de wedstrijd tussen PSG en Lille OSC aan de enkel.

Hij werd ondertussen geopereerd en eind januari zou de Braziliaan opnieuw fit mogen worden verwacht bij de Parijzenaars.

Zwanger

Toch is er nu ook leuk nieuws van Neymar. Naast het veld heeft hij blijkbaar wel nog raak weten te treffen onlangs.

Zijn vriendin Bruna Biancardi is namelijk zwanger van een eerste kindje. Dat heeft het paar laten weten via de sociale media.

Op Instagram werd een leuke foto gedeeld van het paar, met daarbij ook een zeer duidelijke boodschap over hun geluk.

"We hebben van je leven gedroomd, we hebben je komst gepland en wetende dat je hier bent om onze liefde te voltooien, maakt dat onze dagen veel gelukkiger. Kom snel, zoon."