'Verschillende Belgische clubs wrijven zich in de handen voor landgenoot van PSV'

Alle hens aan dek voor een Belgische verdediger van PSV. Ook een transfer naar België mag niet worden uitgesloten.

Fedde Leysen maakt dit seizoen de nodige indruk bij Jong PSV in de Keukenkampioen Divisie, de Nederlandse tweede klasse.

De linskvoetige verdediger en Belgische jeugdinternational kwam in 2019 over van OH Leuven en is einde contract bij De Lampenclub.

Leysen speelde 27 wedstrijden dit seizoen en kan zowel centraal in de verdediging als op de linkerflank uit de voeten.

Daarmee heeft hij een gedroomd profiel voor heel wat teams, die dan ook massaal in de rij staan voor de jonge Belg.

Gesprekken met PSV?

De boomlange negentienjarige verdediger zou daarbij ook een terugkeer naar België kunnen gaan overwegen.

Volgens Eindhovens Dagblad is er concrete interesse van diverse clubs uit België, al zijn er ook Nederlandse kapers op de kust. PSV wil Leysen proberen te verleiden tot een contractverlenging en gaat gesprekken aanknopen.