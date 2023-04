Bibberende knieën bij KAA Gent? "Dat moet niet aangenaam zijn om te horen"

KAA Gent speelt vanavond in het Olympisch Stadion van West Ham. Het is uitkijken hoe lang de Gentse defensie stand kan houden.

KAA Gent mag van geluk spreken dat het vanavond nog vol voor een plaatsje in de halve finale van de Conference League kan spelen. In de eerste helft van de heenwedstrijd had het immers op een fikse achterstand kunnen staan.

Voor Hein Vanhaezebrouck is het duidelijk dat zijn ploeg dezelfde fouten niet mag maken als vorige week. Zijn verdedigers zullen alvast geen bibberende knieën mogen hebben en zeker ook niet te veel high fives uitdelen.

“Ik zag de Britse kranten spreken over een moment van amateurniveau”, zei Vanhaezebrouck op de persconferentie. “Dat moet niet aangenaam zijn om te horen als verdediger. Het is de bedoeling dat zoiets niet meer gebeurt. In een oefenmatch tegen Racing Gent, oké... Maar niet in een Europese kwartfinale.”

Bij West Ham zullen de verwachtingen alvast hoog zijn om door te stoten, zeker nadat ze in de Premier League afgelopen weekend leider Arsenal in toom konden houden.

“Het wordt niet dezelfde match als vorige week”, besluit Vanhaezebrouck. “We staan voor een uitdaging. Ik heb geen probleem met grote dromen, maar we zullen het ook moeten tonen.”