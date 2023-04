"Dat is nodig om als KAA Gent kans te maken op kwalificatie tegen West Ham"

KAA Gent moet in de Conference League tegen West Ham United vanavond vol aan de bak. De Buffalo's maken voor velen geen kans.

Volgens het statistiekbureau maakt KAA Gent amper 20,69 procent kans om door te stoten naar de halve finale van de Conference League, vanavond op bezoek bij West Ham.

Radiocommentator Bert Sterckx denkt er het zijne van, maar fiftyfifty zijn de kansen inderdaad niet. “Budgettair al zeker niet, want West Ham gaf dit jaar zowat 200 miljoen uit. Bovendien zit de ploeg uit Oost-Londen in een positieve flow. Ze speelden dit weekend 2-2 gelijk tegen Arsenal, de leider in de Premier League”, klinkt het op Sporza.

De heenmatch zou KAA Gent verdiend gewonnen hebben, zo oordeelt Sterckx. In de Ghelamco Arena toonde KAA Gent veel meer interesse voor de match. Ook in West Ham kunnen de Buffalo’s profiteren van de rol van underdog.

“Kansloos is Gent niet. Belangrijk zal zijn om het eerste kwartier goed door te komen. In de heenwedstrijd was West Ham toen ook sterk”, besluit Sterckx over één van de belangrijkste factoren vanavond.