Louwagie legt uit waarvan nieuw contract voor Odjidja en Kums afhangt

Bij KAA Gent zijn enkele sterkhouders einde contract. Het is uitkijken wie er effectief aan boord blijft richting volgend seizoen.

Vadis Odjidja en Sven Kums wachten al maanden op een nieuw contract in de Ghelamco Arena, maar voorlopig is het er nog altijd niet hoe het zal lopen.

Volgens Michel Louwagie wil KAA Gent eerst weten waar ze staan richting volgend seizoen. De komende weken worden dan ook van doorslaggevend belang.

Of KAA Gent play-off 1 haalt is nog niet doorslaggevend genoeg. “De bekerfinale wel, want als Antwerp die wint én wij halen play-off 1, dan zijn we volgend jaar zeker van Europees voetbal. Dus tot dan gaan we niet veel bewegen”, is Louwagie duidelijk in Het Laatste Nieuws.

Wat wel al duidelijk is, is dat ze financieel redelijk zullen moeten toegeven. “Er zijn inderdaad nieuwe normen bij ons. Bovendien zullen zij ook wel weten dat hun prestatievermogen aan het afnemen is. Dus ja, het zal aan lagere voorwaarden zijn als ze willen blijven.”