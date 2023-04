Davy Roef spreekt duidelijke taal over strafschop van West Ham

West Ham United kreeg een tiental minuten na de rust een strafschop. Okumu had de bal in de zestien met de hand geraakt.

KAA Gent kwam op bezoek bij West Ham United op voorsprong, maar dat doelpunt werd nog voor de rust geneutraliseerd. Na tien minuten in de tweede helft ging de bal op de stip na vermeend hands van Okumu.

Doelman Davy Roef denkt er het zijne van. “Die strafschop is natuurlijk een beslissend moment”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. Hij was het duidelijk niet eens met hoe de scheidsrechter die fase beoordeelde.

“Voor mij is dat geen penalty, want Joe raakt de bal eerst met zijn been en dan pas raakt de bal zijn hand. Ik begrijp die regels al lang niet meer. Wie het nog begrijpt, mag het mij komen uitleggen.”

West Ham was duidelijk een maatje te groot voor KAA Gent. De focus gaat nu naar de match van zondag tegen KV Oostende, waarin de Buffalo’s de top vier moeten verzekeren.

“Zondag wordt het een ander verhaal. Vandaag hadden we niets te verliezen, maar tegen Oostende ligt de druk bij ons en moeten we zorgen dat we ons niet laten verrassen”, besluit de keeper.