Mourinho onderbreekt persconferentie, sneert en geeft 'cadeautje' aan Nederlandse journalist

Feyenoord is er donderdagavond niet in geslaagd AS Roma uit de halve finale van de Europa League te houden.

Een kleine afspraak met de geschiedenis mag je het wel noemen. Elf maanden nadat AS Roma en Feyenoord in Tirana de finale van de Conference League speelden stonden beide ploegen in de kwartfinale van de Europa League weer tegenover elkaar.

AS Roma was na de verlengingen met 4-1 de Nederlanders de baas en stoot zo door naar de halve finale van de Europa League. Toen Joep Schreuder, journalist van de NOS, Mourinho vroeg of de kwaliteit op de bank de doorslag gaf, had de Portugees een leuk antwoord klaar.

“Nu gaan jullie nog een jaar huilen omdat we een goede bank hebben”, zei Mourinho, verwijzend naar de 1-0-overwinning van vorig jaar in de Conference Leaguefinale. De trainer van AS Roma onderbrak ook zijn persconferentie even om Schreuder een cadeautje te geven.

Hij bezorgde de man een sleutelhanger met de beker van de Conference League. Mourinho vertelde hem dat het een cadeautje voor Schreuder was, dat hij dagelijks naar de beker kijkt, maar er nu niet langer wil bij stilstaan.

“Blijf nu niet in deze teleurstelling hangen, net als vorig jaar na de verloren finale van de Conference League. Richt je gewoon op de volgende wedstrijd en probeer die te winnen. Blijf niet tien maanden huilen. Daar schiet je niets mee op”, klonk het nog. “Het is een goed team, met een goede trainer. Ze gaan landskampioen worden.”