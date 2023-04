Cuypers zeer helder in aanloop naar duel met Oostende: "Die perceptie stoort me"

KAA Gent ondervond de wet van de sterkste in Londen op bezoek bij West Ham United. Tegen KV Oostende volgt er weer een nieuwe wedstrijd.

Door de nederlaag op bezoek bij West Ham United staat er zo mogelijk nog meer druk op de match van zondag tegen Oostende: "Het knopje zal snel moeten worden omgedraaid."

"We hebben totaal geen keuze voor eigen publiek. We mogen ons geen enkele misstap veroorloven", aldus Hugo Cuypers in zijn analyse na de wedstrijd in Londen.

De kans dat de Buffalo's zich plaatsen voor play-off 1 lijkt zeer groot, tegen het al gedegradeerde KV Oostende.

"Maar dat we er al zijn? Ik hoor overal dat we er al zijn. Die perceptie stoort me", is Cuypers in Het Laatste Nieuws zeer duidelijk.

Sterke prestatie

"Dat we er al zouden zijn mag bij niemand in de hoofden gaan kruipen. We moeten een sterke prestatie neerzetten."

Cuypers beseft dat de Gentenaars tegen Oostende iets te verliezen hebben en dat play-off 1 halen een must is.