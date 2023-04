Loonbriefje én contract ontleed: 'Straffe loonsverhoging als hij trainer wordt van Tottenham'

Tottenham Hotspur is op zoek naar een nieuwe trainer. Ook Arne Slot van Feyenoord is in beeld om volgend seizoen bij Tottenham aan de slag te gaan.

Feyenoord wil Arne Slot graag aan boord houden en probeert hem een nieuw contract te geven. Een verbeterde versie, want de trainer van Feyenoord staat in de belangstelling van Tottenham om er volgend seizoen over te nemen. Het huidige contract van Slot bij Feyenoord loopt nog tot 2025. Volgens Valentijn Driessen van De Telegraaf verdient Slot op dit moment twee miljoen euro in de Eredivisie. In de Premier League zal dat een pak meer zijn. “Straks gaat die naar vijf miljoen netto, als die naar Spurs gaat. Dan is de keuze toch makkelijk?”, stelt Driessen bij Vandaag Inside. Al staat Feyenoord ook heel sterk om een vergoeding te eisen voor de overstap van Slot. “Feyenoord kan vragen wat ze willen, want er staat niets in het contract”, voegt Driessen er nog aan toe.