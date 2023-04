SK Beveren heeft een duidelijke vraag voor Club NXT

De Challenger Pro League nadert zijn ontknoping. Er staan na dit weekend nog twee speeldagen op het programma.

Momenteel blijft RWDM de leider in de Challenger Pro League. Zij hebben in de rangschikking één puntje meer dan SK Beveren. De leider heeft nog twee beloftenploegen als tegenstander: Club NXT en RSCA Futures. SK Beveren geeft nog Lierse K. en Club NXT als tegenstander.

De twee beloftenploegen speelden de voorbije weken met een zeer wisselende spelerskern. Trainer Wim De Decker heeft alvast een bijzondere vraag voor Club NXT. “Zo hoop ik dat Club Brugge nog twee keer met hun sterkst mogelijke ploeg zal aantreden. Al was dat de laatste weken dus niet het geval”, vertelt De Decker aan Het Laatste Nieuws.

Beveren haalde 19 op 21 in de laatste zeven wedstrijden. “We kunnen niet meer doen dan wat we aan het doen zijn. Maar ook RWDM laat dus weinig liggen. Het is terecht dat wij met zijn twee een stuk voor liggen op de rest. Jammer dat er straks maar één van de twee kan promoveren. We gaan er alleszins alles aan om die promovendus worden.”