'Vincent Kompany krijgt onderzoek voor competitievervalsing aan de broek'

Vincent Kompany kon het tegen Reading niet afmaken om de titel te pakken. En daar zijn ze in The Championship niet over te spreken.

Op de titel is het voorlopig nog wachten bij Burnley, maar ze zijn er wel al even zeker van promotie naar de Premier League. En dus liet Vincen Kompany ondertussen al heel wat andere spelers opdraven in de laatste wedstrijden van het seizoen. © photonews In Reading koos hij voor zijn tweede doelman Bailey Peacock-Farrell, terwijl ook Scott Twine, Ameen Al-Dakhil, Lyle Foster en Charlie Taylor een basisplaats kregen. Veel veranderingen dus voor dat 0-0 gelijkspel. Teveel als het van Huddersfield Town afhangt. Zij zijn in een degradatiestrijd verwikkeld met onder meer Reading. Onderzoek Het puntje dat die club volgens Huddersfield 'cadeau' kreeg gaat er niet in bij hen. En dus vragen ze een onderzoek. Ze willen dat de EFL gaat bestuderen of Vincent Kompany zich schuldig heeft gemaakt aan competitievervalsing. Dat kan een boete of puntenaftrek opleveren, weet The Sun. Als ze schuldig bevonden worden, al zou dat Huddersfield sowieso niet vooruit helpen.