Geen titel nog met Burnley, maar Vincent Kompany heeft wel prijs ondanks nederlaag

Vincent Kompany en Burnley verloren dit weekend hun wedstrijd tegen QPR met 1-2 voor eigen volk. The Clarets waren wel al zeker van promotie naar de Premier League, maar moeten zo hun titel in the Championship nog even uitstellen.

De ex-trainer van Anderlecht sloeg een nieuwe weg in door naar het Engelse Burnley over te stappen aan het begin van het seizoen. 'Vince the Prince' bracht zijn voetbalfilosofie mee naar Turf Moor en veranderde de club van een 'kick and rush'-team naar een goed voetballende ploeg die in een mum van tijd goede resultaten behaalde.

Op het einde van het seizoen heeft Kompany bewezen dat zijn filosofie bij iedere club kan worden toegepast als de coach alles naar zijn hand mag zetten. De ex-Manchester City-speler werd alvast beloond voor zijn eerste seizoen als trainer in de Engeland. Tijdens de English Football League kreeg hij de prijs voor Coach van het Jaar.

Bij Sporza had de coach hier wel iets over te vertellen. "Het is een lange weg geweest en ik ben alle mensen dankbaar die me gesteund hebben. Ik heb van elke stap kunnen genieten omdat ik omringd ben door mensen die me steunen", reageerde Kompany.