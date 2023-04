Steven Defour doet stevige uitspraak over zijn carrière als trainer

Steven Defour heeft met KV Mechelen een mooi parcours afgelegd dit seizoen. Bekerwinst zou een absolute bekroning zijn.

Steven Defour werd dit seizoen hoofdtrainer van KV Mechelen, nadat Danny Buijs bedankt werd voor bewezen diensten. Ervoor was Defour daarvoor anderhalf jaar assistent.

Met KV Mechelen pakte hij vlot het behoud in de Jupiler Pro League, maar hij leidde de ploeg ook naar de bekerfinale tegen Royal Antwerp FC. Die wordt zondag gespeeld.

Het Nieuwsblad vroeg Defour in een uitgebreid interview waar hij binnen tien jaar hoopt te staan. Defour wil vooral dat zijn gezin gezond en gelukkig is, dat is het voornaamste.

Wat zijn job als trainer betreft is hij heel erg duidelijk. “Goh, er is hier nog zoveel marge… In België teken ik sowieso niet bij een andere club”, vertelt Defour zonder twijfelen.

“En in het buitenland? Zeg nooit nooit… Aan de andere kant: de vrijheid om te kunnen reizen wanneer ik het wil, zegt me ook wel iets. New York en Tokio staan alvast op de planning.”