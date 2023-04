Filip Joos komt met opvallende quote van Union-bestuur: "Misschien calimerogedrag, maar ze hebben toch gelijk gekregen"

Union SG eindigde de reguliere competitie met evenveel punten als KRC Genk. Het opent zijn play-offs nog niet dit weekend.

Door de bekerfinale Antwerp - KV Mechelen kan The Great Old nog geen play-off 1 spelen dit weekend, zoveel is duidelijk.

En dus is het treffen tussen Union SG en Antwerp verlegt naar woensdag 3 mei. Pas dan komt Union SG dus in actie in de play-offs.

© photonews

"In Berlijn zei het bestuur van Union dat ze 100% zeker zijn dat zij tegen Antwerp zouden moeten spelen op speeldag 1. Dat zij later gingen moeten beginnen", aldus Filip Joos in 90 Minutes.

"Ze zien zich in hun optiek als het kleine ploegje. Misschien is het verkeerd hé en is het calimerogedrag van hen."

Loting

"Toen de loting kwam hebben ze dan ook alweer gelijk gekregen. Toen moest ik er wel aan denken", aldus de commentator.

Genk opent thuis tegen Club Brugge dit weekend en kan zo alvast wat extra druk zetten op Union en Antwerp.