Hein Vanhaezebrouck kan houding van eigen supporters helemaal niet smaken

KAA Gent begint vanavond aan de play-offs. Tegenstander op de openingsspeeldag is Westerlo.

In de Ghelamco Arena wordt vandaag het eerste duel van play-off 2 afgewerkt. KAA Gent krijgt Westerlo over de vloer en moet na de ontgoocheling van zondag meteen vol aan de bank om zijn kansen op een Europees ticket gaaf te houden.

Dat het niet gemakkelijk wordt, dat beseft trainer Hein Vanhaezebrouck maar al te goed. Dat de fans voor play-off 2 niet massaal naar het stadion zullen komen, daar heeft hij het ontzettend moeilijk. Hij kan die houding echt niet smaken.

“Ik snap dat onze fans op een rollercoaster zitten. Bij een fantastische affiche wil iedereen erbij zijn, maar we hebben dit seizoen slechts één keer een uitverkocht huis gehad: tegen West Ham”, klonk het op zijn persconferentie.

“Club Brugge pakte in elf jaar geen enkele prijs, maar jaar na jaar hadden ze meer abonnementen. In Play-off 2 zou er daar 24.000 man hebben gezeten. Elke vereniging is anders, maar dat de fans nu afhaken omdat we Play-off 1 niet haalden… Echt, dat zou een mirakel geweest zijn.”