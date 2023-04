Standard-coach Deila ziet mogelijk sterkhouder vertrekken: "Zou tekenen met mijn ogen toe om hem nog 3 jaar te houden"

Standard-coach Ronny Deila is al bezig met zijn huiswerk voor het volgende seizoen. De Rouches zouden graag een paar nieuwe namen aantrekken om zich te versterken voor het volgende seizoen, maar zien mogelijk ook een sterkhouder vertrekken.

De club uit Luik ziet na Steven Alzate mogelijk ook Konstantinos Laifis vertrekken aan het einde van het seizoen. De verdediger heeft nog een contract tot 2024, maar zou graag andere oorden opzoeken.

Deila sprak bij RTBF over het mogelijke verlies van zijn rots in de branding achterin. "Naar mijn mening is hij een topspeler. Ik kan altijd op hem rekenen. Als ik kon tekenen om hem nog drie jaar te houden, zou ik dat met mijn ogen toe doen. We kunnen ons niet veroorloven om een speler als hem te verliezen", vertelde de Standard-coach bij onze Waalse collega's.

Laifis kwam in 2016 over van Olympiacos en speelde ondertussen al meer dan 200 wedstrijden voor de Rouches. Volgens transfermarkt wordt zijn waarde geschat op zo'n 2 miljoen euro.