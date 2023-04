'Standard heeft eerste zomertransfer nu al beet'

Bij Standard zijn ze nu al bezig met volgend seizoen voor te bereiden. En daar horen ook transfers bij.

De Kameroense verdedigende middenvelder Joseph Iyendjok is dit weekend geland op Zaventem in Brussel.

De 19-jarige speler zal medische testen ondergaan de komende dagen en daarna een contract tekenen bij Standard.

Transfert : Joseph Iyendjok



L’international Camerounais Joseph Iyendjock vient d’arriver en Belgique pour parapher un contrat avec le Standard de Liège ( D1). pic.twitter.com/NDUqj03KFn April 30, 2023

Hij komt over van Union Douala en is in de eerste plaats een aanwinst voor de beloftenkern van Standard vermoedelijk.

De jonge Kameroener kan van daaruit zijn plekje in de A-kern proberen te verzilveren en ondertussen ervaring opdoen in de Challenger Pro League.