Scheidsrechter gaat zwaar in de fout en kost Borussia Dortmund waarschijnlijk de titel

In Duitsland leek Dortmund goed op weg om een einde te maken aan de glorie van Bayern München in de Bundesliga. Op de vorige speeldag liet Dortmund echter punten liggen tegen staartploeg Bochum en wipte de Rekordmeister terug naar de eerste plaats.

In de wedstrijd tegen Bochum was er een strafschopfout op aanvaller Adeyemi die niet werd gefloten door de scheidsrechter. Ook de videoscheidsrechter greep niet in en zo speelde Dortmund 1-1 gelijk tegen Bochum.

Na de wedstrijd erkende de Duitse voetbalbond dat er een fout werd gemaakt door scheidsrechter Stegemann omdat de strafschop niet werd gefloten. Ondertussen werden de scheidsrechter en zijn familie bedreigd door de Dortmundsupporters.

De scheidsrechter gaf zijn fout toe en verontschuldigde zich dan ook uitdrukkelijk na de wedstrijd. Met nog 4 speeldagen voor de boeg telt Bayern München 1 punt meer dan Dortmund en lijkt de Rekordmeister in poleposition om de titel te winnen in de Bundesliga.