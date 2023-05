Tedesco kan er amper nog omheen nu hij hem weer aan het werk zag: "Hij is de man die ons doet voetballen"

Bij KRC Genk zagen ze met verbazing de krantenartikels en de meningen van de analisten passeren. Ineens leken zij niet meer de topfavoriet voor de titel. Geen betere motivatie dan dat, zo bleek. En er was eentje die er weer bovenuit stak: Mike Trésor. En dat kon op geen beter moment gebeuren.

Trésor wist goed genoeg dat de bondscoach in de tribune zat. De 23-jarige aanvaller speelde echter gewoon zijn spel. Dat is een spel waar veel risico in ligt, maar als het allemaal lukt, dan is hij gewoon top. En dan kan hij hopen op een selectie voor de Rode Duivels in juni.

Dat verdient hij intussen wel en dat zal Tedesco ook gezien hebben zondag. Want is Trésor van alle potentiële Rode Duivels niet diegene die het meest aanleunt bij de kwaliteiten van Kevin De Bruyne? Het is ook een 'pass first' speler. Hij wil zijn ploeggenoten in stelling brengen en heeft daar de voeten voor.

Zoals hij de razendsnelle Paintsil al tientallen keren op weg naar doel gezet heeft. Of zoals hij zijn corners en vrije trappen geeft. Vraag het maar aan Mark McKenzie. De verdediger was zowat de enige bij Genk die tot voor vorige week nog niet gescoord had.

23ste assist? Die komt wel

Een schitterende vrije trap en een scherp aangesneden corner van Trésor later heeft hij er twee op zijn naam. Gisteren werd een recordassist nog geannuleerd nadat bleek dat Paintsil nipt buitenspel stond. "Dat komt wel, geen probleem", knipoogde Trésor met zelfvertrouwen.

Op dit moment zien we niemand beter om de back up voor KDB te zijn. Mogelijk heeft de bondscoach dat ook gezien, maar hij zal de komende weken elke match van Genk meepikken om zich te overtuigen. Aan Trésor om zich in de kijker te blijven spelen. En die 23ste assist af te leveren natuurlijk.

"Dat is wat hij doet", lachte McKenzie gisteren toen we het hem vroegen. "Die jongen verdient dat gewoon. Wat een kwaliteiten! Hij is de man die ons doet voetballen."