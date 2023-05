Door deze duidelijke redenen maakt Union meer kans om de titel pakken

Vorig seizoen verspeelde Union een voorsprong van 3 punten in de slotfase van de Play-offs aan Club Brugge en greep het net naast de titel. Dit jaar begint la Vieille Dame met gelijke punten als KRC Genk aan de Play-offs, maar toch heeft Union betere papieren dan vorig jaar om de titel te grijpen.

Les Unionistes sneuvelden dan wel in de kwartfinale van Europa league tegen bayer Leverkusen, het heeft ondertussen wel heel wat belangrijke wedstrijden afgwerkt en dat brengt tonnen aan ervaring met zich mee. De ploeg uit Brussel weet nu nog meer hoe het wedstrijden moet winnen en soms op een minder mooie manier.

Terwijl Union vorig jaar bijna geen bank had kan coach Geraerts nu wel rekenen op frisse jongens die het verschil kunnen maken. Denk maar aan de 19-jarige Casper Terho die de voorbij speeldagen goed was voor 3 goals. Met ook spelers als Simon Adingra en Gustaf Nilsson heeft de trainer voldoende materiaal om een wedstrijd in een beslissende plooi te leggen.

La vieille Dame is hongerig op zoek naar een bekroning van de twee geweldige seizoenen die het al speelde in de Jupiler Pro League en nu ook in Europa. Het is belangrijk om op de eerste speeldag geen punten te laten liggen tegen bekerwinnaar Antwerp om niet op achterstand te geraken. Na de verloren titelstrijd vorig seizoen zijn ze er bij de club uit Sint-Gillis zeker van dat ze dit scenario niet nog eens willen meemaken.