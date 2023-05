Marcus Rashford is reddende engel van deze bloedmooie Engelse voetbalster die werd lastig gevallen

Marcus Rashford is de ideale schoonzoon. De aanvaller van Manchester United verscheen al verschillende keren positief in het nieuws en dat is nu weer gebeurd. Op een avondje uit redde hij de Zwitserse voetbalster Alisha Lehmann, die werd lastiggevallen.

Rashford zat in club Chinawhite in Manchester toen hij opmerkte dat Lehmann, die hij herkende, lastig gevallen werd door een groep jongeren. Hij nodigde haar uit in zijn VIP-ruimte om aan hen te ontsnappen.

Lehmann was tot afgelopen november de vriendin van Aston Villa-middenvelder Douglas Luis. Maar zelf is ze alvast veel bekender. Op Instagram heeft de speelster van Aston Villa zo'n dertien miljoen volgers.

Lehmann noemde Rashford achteraf een echte gentleman. Het is niet de eerste keer dat hij positief in het nieuws verschijnt. In 2020 zorgde hij persoonlijk voor gratis schoolmaaltijden voor Engelse kinderen tijdens vakanties. Ook bood hij steun aan gezinnen met een laag inkomen. Zijn inspanningen leidden tot grote veranderingen in het overheidsbeleid.