'Romelu Lukaku ziet spitsbroeder mogelijk verhuizen naar de Premier League'

De transfermarkt mag dan gesloten zijn, maar vele clubs zijn al bezig met hun huiswerk voor het aankomende seizoen. Manchester United is één van die ploegen onder de leiding van Erik ten Hag die volgende zomer wil toeslaan op de transfermarkt om de nodige aanvallende versterking te halen.

Er gaan al een tijdje geruchten de ronde dat Harry Kane het voornaamste target is deze zomer voor de club uit Manchester. Volgens Football Insider mogen we daar nu ook de spitsbroeder van onze Belg Lautaro Martinez aan toevoegen.

Inter zit namelijk in een moeilijke financiële situatie en heeft wel oor naar een transfer van zijn goudhaantje. De spits past perfect in het systeem van Manchester-trainer ten Hag en kan ook mooie statistieken voorleggen. Met Argentinië werd hij deze winter nog wereldkampioen in Quatar.

De aanvaller zou de Nerazzurri om en bij de 70 miljoen euro kunnen opbrengen en dat is wel een bedrag waarbij een club eens begint te twijfelen over een eventuele transfer. De aanvaller was dit seizoen al goed voor 21 doelpunten en 8 assists in 47 wedstrijden en had een groot aandeel in de kwalificatie van Inter voor de halve finale van de Champions League.