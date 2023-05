Patrick Goots plaatst KV Mechelen naast Zulte Waregem

KV Mechelen speelde de bekerfinale, maar toch ging de aandacht voluit naar de competitie. Daarin kon de ploeg van Steven Defour het behoud afdwingen.

Het was geen gemakkelijk seizoen voor KV Mechelen. Het begon onder trainer Buijs die al snel moest opkrassen. Steven Defour wist genoeg punten te verzamelen om het behoud af te dwingen, maar er is richting de toekomst duidelijk werk aan de winkel.

éMalinwa mist voorin iemand die ballen kan bijhouden en oorlog kan maken. Een type Janssen dus. Maar niet alleen voorin, ook in de breedte kan de kern een injectie gebruiken”, vertelt analist Patrick Goots aan Gazet van Antwerpen.

Toen Antwerp een versnelling hoger schakelde was het snel over en out voor KV Mechelen. Naar volgend seizoen toe moet er dringend wat gebeuren, anders zou het wel eens snel de verkeerde richting kunnen uitgaan.

“Dit seizoen heeft het zich gered dankzij zijn thuismatchen, dat moet volgend seizoen anders. Zulte Waregem, toch ook een stabiele eersteklasser, heeft laten zien hoe snel je in de miserie kunt geraken”, besluit Goots.