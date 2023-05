Wil coach van Belgische club zich laten ontslaan? "Dat moet je nergens anders proberen"

Het is haast elke week wel iets bij een bepaalde Belgische topclub. En dus is de vraag stilaan: wat is de reden?

Hein Vanhaezebrouck heeft dit seizoen al heel wat keren uitgehaald. Naar de media, naar de club, naar de jeugdwerking, naar het transferbeleid, naar de fans, ... Het is vaak en in de typische stijl van Vanhaezebrouck een punt of statement maken, maar dat moet ook niet altijd makkelijk zijn voor het bestuur om mee om te gaan. © photonews "Is hij zich niet aan het buiten werken? Het lijkt alsof hij wil vragen om hem te ontslaan", vroeg men zich af in De Tribune. "Het is de stijl van Vanhaezebrouck een beetje en hij stampt al wel eens vaker tegen de schenen van de club", pikte Bert Sterckx in. Staat van dienst "Ze zijn natuurlijk wel wat gewoon van hem en ze weten ook wat ze wél aan hem hebben. Hij heeft een enorme staat van dienst bij Gent." "Louwagie en De Witte hebben ook een groot incasseringsvermogen daardoor. Maar wat hij doet, dat moet je nergens anders proberen."