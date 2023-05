Fans van Manchester United mogen dromen én watertanden: 'Qatarese sjeik belooft deze drie sterren als hij club in handen krijgt'

Sjeik Jassim Bin Hamad Al Than hoopt nog steeds om Manchester United over te nemen. Het bod wordt momenteel bestudeerd door de huidige eigenaren, maar de Qatarees laat de fans alvast watertanden.

Sjeik Jassim Bin Hamad Al Than is alleszins niet van plan om Manchester United zomaar te kopen. De zoon van de voormalige eerste minister van Qatar wil van Old Trafford opnieuw het echte Theatre of Dreams maken.

En de fans mogen watertanden. Jassim heeft zijn eerste drie transfers namelijk al bepaald. De Qatarees wil Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga en Kingsley Coman naar Engeland halen als hij de nieuwe eigenaar van Manchester United wordt.

Geld is géén probleem

Het is nu al duidelijk dat Jassim op geen eurocent meer of minder zal kijken. De Qatarees heeft overigens banden met de eigenaars van PSG. De kans is dus héél groot dat hij in Noord-Engeland wil bewijzen dat hij wél in zijn opzet kan slagen.