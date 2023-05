Franky Van der Elst doet een vreemde ontdekking over de twee beste transfers van KRC Genk

Wouter Vrancken en Genk deden op de vorige speeldag een uitstekende zaak door te zorgen dat Club Brugge volledig is uitgeteld voor de titel. Het aanvallende spel onder Wouter Vrancken is een lust voor het oog en hierdoor komen meerdere spelers beter tot hun recht.

Joseph Paintsil en Mike Trésor waren vorig seizoen beiden minder in beeld bij de leider. Toen waren Theo Bogonda en Junya Ito titularis en was er weinig sprake over beide spelers. Iedereen dacht dat deze spelers moeilijk te vervangen waren, maar Paintsil en Trésor hebben het tegendeel al bewezen.

Analist Franky Van der Elst sprak in de podcast van het Nieuwsblad 'Sjotcast' over de verdienste van Wouter Vrancken dat deze jongens komen bovendrijven. "Wouter Vrancken is al een aantal jaren heel erg goed bezig. Met Genk brengt de trainer goed voetbal en speelt hij direct mee voor de titel. Als je dat bij verschillende ploegen kan dan is dat geen toeval meer. De twee beste transfers van KRC Genk zijn niet eens nieuwe spelers", vertelt Van Der Elst.

Onder Vrancken komen deze spelers volledig tot hun recht. Paintsil is enorm snel en zeer doelgericht. De aanvaller kan de tegenstander enorm pijn doen met zijn looplijnen in de rug van de verdediging. Trésor speelt dan wat meer van de linkerkant, maar komt geregeld naar binnen en heeft daar ook de vrijheid voor om dat te doen. Zo is het spel van de Genkies geregeld onvoorspelbaar en hebben de tegenstanders daar veel moeite mee.