Pep Guardiola komt met een blessure-update over Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne stond even aan de kant door een blessure. Mogelijk komt hij tegen Leeds wel weer in actie, want ondertussen stond hij weer op het trainingsveld.

De voorbije matchen werd Kevin De Bruyne aan de kant gehouden. Hij had last van een blessure en Pep Guardiola wil voor het duel met Real Madrid geen risico's nemen. Ook tegen West Ham kwam De Bruyne niet in actie. De volgende wedstijd is zaterdag tegen Leeds United en voorafgaand aan die wedstrijd gaf Guardiola een update over de Belg. "Donderdag trainde De Bruyne mee en dat ging goed", aldus de trainer van Man City. "Vrijdag zal hij opnieuw meetrainen en daarna zullen we beslissen." Zo lijkt het weer beter te gaan met de blessure van De Bruyne. Man City zal hem de komende weken nog hard nodig hebben, want de titel is nog altijd niet binnen en de halve finale tegen Real Madrid en nadien eventueel ook de Champions League-finale zullen ook op het scherpst van de snee gespeeld worden.