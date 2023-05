Speler van Standard klaar voor Rode Duivels: "Ik mag er eindelijk in geloven"

De komst van Domenico Tedesco zorgt voor een nieuwe wind bij de Rode Duivels. Ook bij Standard gelooft er iemand hard in zijn kansen.

De selecties van de vorige bondscoach Roberto Martinez lagen telkens voor de hand. Domenico Tedesco lijkt een nieuwe weg te bewandelen en ook voor spelers uit de Jupiler Pro League zijn er mogelijkheden.

Dat is althans de indruk die Arnaud Bodart heeft. De 25-jarige doelman van Standard gelooft in zijn kansen om onder Tedesco Rode Duivel te worden. De bondscoach zat in de tribune tijdens de match tussen Cercle Brugge en de Rouches.

“Het is positief dat hij kwam. Ik heb de wens om ooit in de nationale ploeg te komen. Het is duidelijk dat de komst van een nieuwe bondscoach dingen kan veranderen voor mij”, klinkt het in La Dernière Heure.

“De nieuwe keeperstrainer Max Urwantschsky kwam me opzoeken op de Academy in Luik, maar meer contact dan dat hebben we niet gehad. Het was vooral een eerste ontmoeting, om te zien hoe we werkten.”