Rik De Mil blikt terug op periode onder Scott Parker: "Ik snapte dat wel van hem"

Scott Parker was amper twee maanden trainer bij Club Brugge. Hij moest plaatsmaken, waarna Rik De Mil het trainerschap overnam.

Scott Parker volgde Carl Hoefkens op bij Club Brugge, maar een succesverhaal wil dat niet. Daardoor greep Club Brugge nog eens in en werd Rik De Mil de derde trainer in hetzelfde seizoen bij blauwzwart. De kritiek op Scott Parker was groot. Dat Rik De Mil jongens als Spileers brengt en Scott Parker dat niet deed werd al geregeld eens op de korrel genomen.

“Stel, ik ga naar een Engelse club en heb twee weken om een resultaat neer te zetten. Dan is het niet eenvoudig om iedereen te kennen en kies ik wellicht ook eerst voor ervaren spelers”, vertelt De Mil aan Het Nieuwsblad. “Maar misschien onderschatte hij de Belgische competitie en moest hij te lang zoeken”, voegt De Mil eraan toe.

Opvallend was wel dat hij De Mil niet of nauwelijks raadpleegde, omdat de Engelsman bijvoorbeeld ook het gsm nummer van De Mil niet had. “Dat had een meerwaarde kunnen zijn. Ik snapte dat wel: je bent nieuw en je moet onmiddellijk resultaten boeken. Dan val je terug op wie je goed kent (zijn Engelse assistenten, red.). Het had ook anders gekund.”