Filip Joos is helemaal weg van trainer in Jupiler Pro League én noemt een van zijn sterke kwaliteiten

Sinds Miron Muslic overnam bij Cercle Brugge is het een van de revelaties van dit seizoen. De Oostenrijker krijgt dan ook complimenten.

Cercle Brugge won vorig weekend met 3-5 op het veld van Westerlo. Een Europees ticket wordt met een achterstand van 6 punten op KAA Gent en met nog 4 matchen te spelen moeilijk.

Maar toch krijgt Cercle Brugge veel complimenten over de manier waarop het speelt. Zo stak Filip Joos pluimen op de hoed van Miron Muslic. "Ik vind de identiteit van Cercle wel super en ik heb het enorm voor die coach", zei hij in Extra Time.

"Hij straalt positivisme uit en hij heeft een band met zijn spelers die ervan afspat. Die spelers geloven allemaal in hem", stelde Joos een goede kwaliteit vast van Muslic.

Bevestigen op hoger niveau?

De vraag is of hij hetzelfde kan doen op een hoger niveau. "Dat zullen we dan wel ooit eens zien, maar om het bij Cercle Brugge te kunnen implementeren, dat vind ik ook al wel knap", zei Joos nog.